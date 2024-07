O prefeito Fuad Noman (PSD) sancionou a Lei 11.710/2024, que autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte a contrair um empréstimo equivalente a R$ 468,6 milhões para compra de ônibus elétricos. Parte desta verba será destinada à renovação da frota e obras de urbanização de vilas e favelas do programa Periferia Viva. O empréstimo será adquirido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Caixa Econômica Federal (CEF).



Os recursos estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, que investe em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. Um dos projetos contempla o Izidora, na Região Norte da capital, onde residem cerca de 1,5 mil famílias. A PBH já tem aprovado um plano de proteção ambiental e melhorias junto aos moradores das ocupações Rosa Leão e Helena Greco, que também integram o assentamento. Serão destinados R$ 151,55 milhões para as ações.

Na Vila Cabana Pai Tomás, na região Oeste da cidade, a prefeitura pretende implantar um parque linear no Setor Boa Vista, buscando a proteção ambiental e o atendimento das demandas da comunidade por áreas de convívio e lazer. Também está previsto a urbanização de vilas e becos, e construção de 60 unidades habitacionais de interesse social.

Ônibus elétrico

A prefeitura conta com R$ R$ 317,07 milhões para a compra de 100 ônibus elétricos, além das estruturas de recarga.

No final do ano passado, a Prefeitura lançou o Plano de Mobilidade Limpa, que prevê a substituição de 40% da atual frota, até 2030, por ônibus com energia limpa, entre os quais ônibus elétricos.

Nesta sexta-feira (5/7), a PBH iniciou uma nova fase de testes com ônibus elétricos na capital. Um veículo da empresa Marcopolo está operando na linha 2101 (Grajaú/Sion), em quatro viagens que partem do ponto final da Avenida Silva Lobo.