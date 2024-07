A instalação do primeiro pedágio sem cancela em Minas Gerais, localizado no quilômetro 12,7 da MG-459 em Monte Sião, no Sul do estado, completou um mês na última quinta-feira (4/7). De acordo com o balanço divulgado pela EPR Sul de Minas, concessionária responsável pela via, 64.400 veículos passaram pelo pórtico nesse período. Desses, apenas 6.182 não realizaram o pagamento em nenhuma das modalidades, o que representa 9,6% do número total.

Segundo a EPR Sul de Minas, a baixa inadimplência demonstra a boa aceitação pelos usuários do novo modelo de passagem automática e sem necessidade de reduzir a velocidade. Quase 30 mil motoristas (29.946) realizaram o pagamento por TAG (etiqueta eletrônica colado no para-brisas), sendo este o método mais utilizado pelas pessoas que passaram pelo local.

“A aceitação da tecnologia é muito positiva. Temos 4.388 CPFs cadastrados, o que demonstra o interesse dos motoristas em se manterem adimplentes com o pagamento da tarifa”, diz a diretora executiva da concessionária Érica Kawatake.

Outros 20.350 motoristas fizeram o pagamento pelo “APP EPR – Pedágio sem Cancela”, um aplicativo com cadastro do usuário que já teve mais de 5 mil downloads desde a inauguração do pedágio. Apenas 2.254 pessoas optaram por fazer o pagamento através das praças de pedágios tradicionais.

“Para apoiar o usuário que não possui TAG, temos atendimento presencial nos pontos conveniados, onde é possível contar com o apoio da EPR para instalação do aplicativo, cadastro ou realizar o pagamento online. Ou quem preferir também pode entrar em contato pelo 0800 290 0459 para tirar dúvidas”, acrescenta Kawatake.

Como pagar o pedágio sem cancela

Para facilitar o pagamento da tarifa, a recomendação é que os veículos estejam com a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) previamente instalada no para-brisa, para que o valor seja efetuado automaticamente. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Greenpass, assim como bancos, disponibilizam este serviço em seus sites e aplicativos ou em pontos de venda.

A etiqueta eletrônica ativa ainda gera descontos de até 72% na tarifa para os condutores de veículos leves e não precisa de cadastro junto à concessionária. A partir da segunda passagem do veículo pelo pórtico no mesmo trecho, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no 30º dia em que o motorista cruzar o trecho.

O condutor que não tem a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) conta com alternativas para fazer o pagamento, que devem ser realizadas em até 15 dias depois da passagem pelo pedágio. No site da EPR Sul de Minas ou no aplicativo “EPR Pedágio Sem Cancela”, disponível para sistemas Android e IOS, é possível fazer um cadastro que permite ao usuário receber alertas a cada passagem pelo pórtico para acompanhar suas despesas.

O motorista pode fazer o pagamento com cartão ou pix na Base de Atendimento ao Usuário da EPR, localizada no km 53 da MG-290, pista sentido Borda da Mata; Posto Canelão, no km 78,5 da MG-290, pista sentido Jacutinga; e Posto Petro Center, no km 19,8 da MG-459, em Monte Sião. O usuário pode, ainda, pagar em dinheiro ou cartão em qualquer uma das demais sete praças de pedágio EPR Sul de Minas em operação.

Multa

Caso a tarifa não seja paga em até 15 dias, será considerada “evasão de pedágio”. O proprietário do veículo receberá multa de R$ 195,23, sendo este valor repassado ao Governo do estado. Também serão aplicados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O percentual de inadimplência (9,6%) é considerado abaixo da estimativa no início da operação. Segundo a EPR Sul de Minas, o índice deve cair na medida em que os usuários adquirirem mais conhecimento sobre a praticidade e vantagens do novo modelo.