O primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais, localizado no quilômetro 12,7 da MG-459, em Monte Sião, no Sul do estado, começa a funcionar no dia 4 de junho. No novo modelo, o motorista não precisa parar para fazer o pagamento.

A tecnologia implantada pela EPR Sul de Minas, que administra oito rodovias no sul do estado, permite a passagem dos veículos em fluxo contínuo com mais segurança e agilidade. A cobrança da tarifa será feita através da etiqueta eletrônica (TAG) instalada nos para-brisas dos veículos ou pela leitura das placas.

“O motorista não precisa parar ou reduzir a velocidade para passar pelo pórtico (portal do pedágio). Ele pode seguir pela via em velocidade constante, sem a necessidade de pausas. Vale ressaltar que, independentemente do trajeto, é necessário respeitar o limite de velocidade indicado na sinalização para evitar acidentes”, explica a diretora da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

O pedágio sem cancela identifica a placa e as características do veículo sem a necessidade de parar ou mesmo reduzir de velocidade. Os sensores localizados no pórtico da EPR identificam a altura, a largura e o comprimento do veículo, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos, funcionando até mesmo em situações de baixa visibilidade como neblina, período noturno e no acostamento.

Como pagar o pedágio sem cancela

Para facilitar o pagamento da tarifa, a recomendação é que os veículos estejam com a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) previamente instalada no para-brisa, para que o valor seja efetuado automaticamente. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Greenpass, assim como bancos, disponibilizam este serviço em seus sites e aplicativos ou em pontos de venda.

A etiqueta eletrônica ativa ainda gera descontos de até 72% na tarifa para os condutores de veículos leves e não precisa de cadastro junto à concessionária. A partir da segunda passagem do veículo pelo pórtico no mesmo trecho, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no 30º dia em que o motorista cruzar o trecho.

O condutor que não tem a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) conta com alternativas para fazer o pagamento. No site da EPR Sul de Minas ou no aplicativo “EPR Pedágio Sem Cancela” disponível para sistemas Android e IOS é possível fazer um cadastro, que permite, ainda, que o usuário receba alertas a cada passagem pelo pórtico para acompanhar suas despesas.

O motorista pode fazer o pagamento com cartão ou pix na Base de Atendimento ao Usuário da EPR, localizada no km 53 da MG-290, pista sentido Borda da Mata; Posto Canelão, no km 78,5 da MG-290, pista sentido Jacutinga; e Posto Petro Center, no km 19,8 da MG-459, em Monte Sião.

O usuário pode, ainda, pagar em dinheiro ou cartão em qualquer uma das demais sete praças de pedágio EPR Sul de Minas em operação. Caso a tarifa não seja paga em até 15 dias, será considerada “evasão de pedágio”. O proprietário do veículo receberá multa de R$ 195,23, sendo este valor repassado ao Governo do estado. Também serão aplicados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).