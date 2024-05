A Prefeitura de Belo Horizonte realiza a partir da segunda-feira (27), a operação de trânsito para a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, que será realizada no Minascentro, na Região Central da capital mineira.

A mudança no trânsito tem previsão para durar até quarta-feira (29), último dia da reunião. O tema do encontro será sobre transição para energia limpa.



De acordo com a PBH, desde o domingo (26) já foram implantadas reservas de área para estacionamento na Avenida Augusto de Lima, em frente ao Minascentro, e também na Rua Guajajaras.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, BPTran e Guarda Municipal) vão monitorar o trânsito no entorno do evento e as rotas de acesso dos hotéis, onde ficarão hospedadas as delegações, até o Minascentro. Os agentes também darão apoio durante o embarque e desembarque das delegações.

O trânsito também será monitorado pelo Centro de Operações da Prefeitura (COP), que funciona 24 horas, para que sejam feitas as intervenções que garantam a fluidez e a segurança no trânsito.

O que é o G20?



De acordo com informações do Governo Federal, criado em 1999 em resposta à crise financeira global, o G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global.

Ele desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em todas as grandes questões econômicas internacionais.

Quais países fazem parte do G20?



África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia. Ademais, países e organizações internacionais convidadas pelo anfitrião também participam do G20