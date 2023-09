Brasil assume presidência do G20 até 2024

440

Além da transmissão da Presidência do G20 da Índia para o Brasil, o primeiro-ministro Narendra Modi e Lula trocaram mudas de árvore (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a presidência rotativa do G20, no encerramento da 18º Cúpula de Chefes de Governo e Estado, em Nova Délhi, na Índia, neste domingo (10/9). O chefe do Palácio do Planalto afirmou que o Brasil terá três prioridades na sua gestão: o combate à fome, pobreza e desigualdade; a transição energética e o desenvolvimento sustentável e a reforma do sistema de governança internacional.









O mandato brasileiro no grupo das 20 principais economias do planeta vai de 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024. A agenda do G20 será implementada pelo governo brasileiro com apoio da Índia, última ocupante do cargo, e da África do Sul, que assume a presidência do bloco em 2025.





Segundo o Planalto, o país deverá organizar mais de 100 reuniões oficiais, incluindo 20 reuniões ministeriais, 50 reuniões de alto nível e eventos paralelos. A 19º Cúpula de chefes de estado está prevista para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.





Lula ainda defendeu uma agenda de trabalho mais integrada e disse que a presidência brasileira vai assegurar que grupos da comunidade internacional possam reportar suas conclusões e recomendações aos representantes de governo.