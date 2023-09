Lula defende combate à desigualdade: 'Mundo normalizou o inaceitável'

440

Lula voltou a falar que é necessário tributar os mais ricos e incluir os pobres no orçamento público (foto: Ricardo Stuckert/PR) Na segunda mesa de debate da reunião da cúpula do G20, neste sábado (9/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o combate às desigualdades e anunciou que vai lançar uma “Aliança Global contra a Fome”. Em Nova Délhi, na Índia, em meio aos lideres das 20 maiores economias, o petista afirmou que "o mundo desaprendeu a se indignar e normalizou o inaceitável".













Leia também: Michelle Bolsonaro chora em culto e se diz traída Lula ainda destacou o lançamento do plano Brasil sem Fome, no fim de agosto, para incentivar o trabalho em reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. “Garantir oportunidades iguais para todos significa assegurar acesso a serviços básicos de qualidade”, emendou o presidente.



Outras medidas tomadas pelo governo Federal nos primeiros nove meses de mandato também foram lembradas pelo petista, principalmente a obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Lula também voltou a defender a inclusão do pobre no orçamento público e a Outras medidas tomadas pelo governo Federal nos primeiros nove meses de mandato também foram lembradas pelo petista, principalmente a obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Lula também voltou a defender a inclusão do pobre no orçamento público e a necessidade de fazer os super-ricos pagarem impostos.





Após a sessão, Lula participou do lançamento da Aliança Global para Biocombustíveis, iniciativa conjunta com 19 países, incluindo Estados Unidos e índia - junto com o Brasil são os três principais produtores de biocombustíveis do mundo -, e outras 12 organizações internacionais. O objetivo é fomentar a produção e o uso do material.





O primeiro discurso de Lula no G20, proferido horas antes, seguiu a agenda ambiental que o presidente pretende levar ao debate da geopolítica. Lula afirmou que é necessário uma ação rápida para que as mudanças climáticas sejam mitigadas e voltou a cobrar um financiamento aos países em desenvolvimento - o chamado Sul Global.





Ao fim da reunião da cúpula, o Brasil vai receber a presidência rotativa do G20 até meados de 2024. Lula também anunciou que será criado uma “Força-Tarefa para Mobilização Global contra a Mudança do Clima”.