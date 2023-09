Moraes concede liberdade provisória a Mauro Cid; veja as medidas cautelares

440

Mauro Cid deve deixar a prisão no batalhão da polícia do Exército ainda neste sábado (9/9) (foto: Evaristo Sá/AFP)

Após mais de quatro meses preso, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), teve a liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (9/9). O benefício ocorre depois de o magistrado validar um acordo de delação premiada proposto pelo militar à Polícia Federal (PF).









O militar é investigado pela PF em várias frentes, no âmbito do inquérito das milícias digitais. No dia 3 de maio, por exemplo, foi preso após diligências na operação que apura um esquema de fraude no cartão de vacina de Bolsonaro e outros familiares. Ele também já prestou depoimento sobre o hacker Walter Delgatti Neto, que acusa o ex-presidente de tramar contra o sistema eleitoral.





Cid é investigado principalmente no esquema de venda ilegal de joias recebidas por Bolsonaro em viagens oficiais, presentes de autoridades estrangeiras. Pela legislação, os itens luxuosos são de propriedade da União e não personalíssimos. A venda das joias caracteriza enriquecimento ilícito.





No despacho, Moraes escreve que o encerramento de diligências da Polícia Federal e os três depoimentos prestados por Cid, após ser decretado sua incomunicabilidade com outros investigados, apontam a “desnecessidade da manutenção da prisão preventiva”. “Não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal”, escreve o magistrado.





Moraes ainda proibiu Cid de se comunicar com os demais investigados , incluindo Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, os advogados Frederick Wassef, Fábio Wajngarten e os ex-ajudantes Osmar Crivellati e Marcelo Câmara. A comunicação só é permitida com a esposa Gabriela Cid, a filha Beatriz Cid e o pai, o general da reserva Mauro Lorena Cid.





O descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implica na revogação da prisão preventiva e decretação de uma nova prisão.

Veja as medida cautelares: