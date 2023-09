Defesa de Bolsonaro sobre delação de Mauro Cid: 'Não há o que delatar'

440

Os termos do acordo de delação ainda precisam ser homologados pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: EVARISTO SA)

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (7/9), um comentário sobre a possível delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é investigado pela venda de jóias sauditas no exterior. Elas foram dadas de presente ao ex-mandatário e deveriam ser incorporadas ao acervo da União.





"A quem possa interessar em pleno feriado de 7 de setembro completamente esvaziado: não há o que DELATAR", escreveu Wajngarten.

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal aceitou firmar um acordo de delação premiada com Cid . Os termos ainda precisam ser homologados pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas apontam para a abertura de novas linhas de investigação no caso das joias.





Uma das novidades em relação ao caso é a suspeita de negociação envolvendo imóveis por parte da família Bolsonaro nos Estados Unidos, entre o ano passado e o começo deste ano. As investigações em curso no Brasil apontam que parte das pedras preciosas sauditas doadas ao governo brasileiro foram objetos de uma operação para tentar burlar o fisco. A tentativa seria de incorporar ao patrimônio pessoal de Bolsonaro e demais envolvidos.