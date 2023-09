Mauro Cid não culpou Bolsonaro em depoimentos à PF, diz advogado

440

Mauro Cid prestou depoimento por 12h nessa quinta-feira, completando quase 20h de oitiva só na última semana (foto: Alan Santos/PR) O advogado Cezar Bitencourt, defensor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o militar não fez acusações contra o ex-presidente nos depoimentos dados à Polícia Federal (PF). Nesta quinta-feira (31/9) Cid foi ouvido por quase 12 horas.









A versão relatada pelo advogado é mais uma das suas declarações conflitantes. Em agosto, Bitencourt havia dado uma entrevista à revista “Veja” dizendo que Mauro Cid confessaria o mando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da venda ilegal de joias recebidas como presente em viagens oficiais.





Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), os itens valiosos seriam de propriedade da União. A PF investiga se os itens teriam sido vendidos para incorporar os recursos no patrimônio pessoal do grupo envolvido, incluindo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e outros do entorno do ex-presidente.