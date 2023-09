Servidora de Macaé é exonerada por ofender Chiara Biondini

440

Chiara teria sido chamada de racista, homofóbica e fascista (foto: Willian Dias/ALMG)









Chiara votou contra uma das emendas propostas em plenário e, em seguida, foi ofendida pela servidora que seria uma assessora territorial da deputada Macaé. A mulher teria dito que a parlamentar era “racista, homofóbica, fascista e misógina” . Com o problema, ela pediu para que a Polícia Legislativa retirasse a assessora do local e registrou um Boletim de Ocorrência.





Em nota, Macaé afirmou que pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que tomaria as providências cabíveis dentro do que prevê o Regimento Interno para essas situações. Macaé também destacou que desconhecia a funcionária que estava no local, e não solicitou a entrada dela.

A deputada estadual Macaé Evaristo (PT) exonerou a servidora que ofendeu a deputada Chiara Biondini (PP) durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na quinta-feira (31/8). A decisão foi publicada nesta sexta (1/9) no Diário Legislativo.