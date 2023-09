Moraes homologa delação de Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro

440

Delação não está restrita somente ao caso das joias, mas ocorre em um inquérito mais amplo (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou um acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O despacho deste sábado (9/9), também concede liberdade provisória ao militar, preso desde maio após uma operação da Polícia Federal (PF).









Assim, a delação não está restrita somente ao caso da venda ilegal de joias sauditas, onde o entorno do ex-presidente teria vendido itens luxuosos da União entregues como presentes em por autoridades estrangeiras em compromissos oficiais. O esquema apura o suposto enriquecimento ilícito de Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.