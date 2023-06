Lula é o 5º líder do G20 mais buscado no Google

440

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o quinto presidente mais buscado do G20 (foto: EVARISTO SA / AFP) A ferramenta do Google que mostra os termos mais buscados em várias regiões do mundo, o Trends, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o quinto nome do G20 – grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo – mais procurado no buscador nos últimos 30 dias.





Completam o G20 África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, França, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido e União Europeia.

Entre os assuntos que impulsionaram as buscas pelo petista está o encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ocorrido no dia 29 de maio em Brasília. Líderes e representantes de todos os governos da América do Sul foram à capital federal discutir pautas comuns entre os países.

O programa do governo federal para estimular a indústria automotiva, corte de impostos para carros populares, também contribuiu para o aumento nas buscas do nome do presidente Lula.