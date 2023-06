Artistas cobram políticas ambientais do governo Lula: 'Clima acabou'

440



O grupo de artistas compartilhou um vídeo, na segunda-feira (5/6), O grupo de artistas compartilhou um vídeo, na segunda-feira (5/6), dia Mundial do Meio Ambiente , cobrando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o petista haja contra o desmonte das políticas de proteção ambiental. Os atores fazem uma alusão a crise climática para dizer que o “clima acabou”, após 100 dias de governo.









“A gente elegeu este governo porque foram quatro anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar, enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas”, começou o vídeo com as personalidades revezando nas falas.





“A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde, dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio, e que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima”, argumentaram.





Os artistas citaram as políticas aprovadas pelo Congresso Nacional como justificativa para a cobrança ao governo. O marco temporal (PL 490/07) , o esvaziamento do ministério do Meio Ambiente e da pasta dos Povos Originários, além do desmonte da Lei da Mata Atlântica, foram alvo das personalidades.









Ativistas também lembraram da "boiada passando" no governo Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/PR)

“Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós e principalmente revogam demarcações dos povos indígenas, sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas”, encerra, afirmando ainda que o presidente Lula pode impedir o “desastre”.