Sabará realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (10)

A cidade de Sabará promove neste sábado (10) um mutirão de vacinação contra a gripe, conhecido como Dia D, em todas as Unidades de Saúde do município — com exceção do posto do bairro Pompéu. A ação será realizada das 8h às 16h30 e é aberta a pessoas de todas as idades.

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal e reduzir o risco de complicações provocadas pela gripe, especialmente durante o outono e o inverno, períodos em que doenças respiratórias tendem a se espalhar com maior intensidade.

Além das unidades fixas, o “Vacimóvel” estará estacionado na Praça Melo Viana, no centro da cidade, das 9h às 16h. A iniciativa busca facilitar o acesso ao imunizante para quem enfrenta dificuldades de locomoção até os postos de saúde. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o avanço do frio, a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta sobre a importância de manter o calendário de vacinas em dia, sobretudo entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades, que estão mais propensos a desenvolver formas graves da doença.