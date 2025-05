Com surto de viroses em alta, BH abre centros de saúde aos sábados

Pela primeira vez desde o início do surto de doenças respiratórias em Belo Horizonte, a prefeitura abre neste sábado (10/5) cinco centros de saúde para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas leves, como tosse, coriza, dor de garganta e febre baixa. As unidades, que funcionam das 7h às 19h, ficam nas regionais Barreiro, Venda Nova, Oeste, Norte e Nordeste.

Essas regionais, segundo monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, concentram 65% dos atendimentos por sintomas respiratórios registrados em 2025 na rede municipal. O objetivo é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que vêm operando acima da capacidade com aumento expressivo de internações, sobretudo de crianças pequenas e idosos.

"Eles são parte de uma estratégia de enfrentamento às doenças respiratórias. Aos poucos a gente vai avaliando se amplia o atendimento aos finais de semana ou se reduz", disse o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, durante o Dia D de vacinação contra a gripe.

A medida emergencial foi anunciada após o decreto de situação de emergência em saúde pública, publicado no último dia 30. Além do atendimento clínico, as unidades oferecem vacinação contra a gripe para pessoas a partir de seis meses de idade, das 8h às 17h.

Segundo dados do Painel de Doenças Respiratórias, as internações por doenças respiratórias em crianças menores de um ano saltaram 100,9% entre março e abril, passando de 108 para 217. Entre crianças de 1 a 9 anos, o crescimento foi de 78,5%, com 150 hospitalizações no último mês.

A orientação é que a população procure as UPAs, que seguem abertas 24 horas por dia, apenas em caso de sintomas moderados ou graves, como febre persistente, falta de ar, chiado no peito ou rebaixamento do nível de consciência. Casos leves devem ser direcionados às unidades abertas aos sábados ou aos 153 centros de saúde que seguem funcionando normalmente durante a semana.

“Nós estamos com o sistema de urgência bastante sobrecarregado, porque não são só os atendimentos de crianças nesse momento, os adultos, especialmente os idosos, estão sendo muito acometidos de doenças respiratórias”, aponta o secretário de Saúde.

Além dos atendimentos clínicos, os locais também estão aplicando vacinas contra a gripe. “A vacina não impede que a pessoa contraia a gripe, mas reduz muito o risco de agravamento, internação e até óbito”, reforçou Danilo Borges. “Temos um imunizante seguro, gratuito, disponível em toda a cidade. Não faz sentido deixar de se proteger”, completou.

Sobrecarga continua

A pressão sobre o sistema de saúde de Belo Horizonte, provocada pelo avanço das doenças respiratórias, não deve dar trégua tão cedo. A previsão é de que o cenário de alta demanda se prolongue até, pelo menos, o fim do mês. “Maio será todo assim”, resumiu o secretário Danilo Borges.

A capital foi a terceira cidade de Minas a decretar situação de emergência pela escalada das doenças respiratórias. Desde então, a prefeitura reforçou o plantão pediátrico nas UPAs, abriu 30 leitos infantis – 20 no Hospital Odilon Behrens e 10 no Hospital da Baleia – e prepara a abertura de mais 13 leitos no Hospital das Ciências Médicas, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital. O município também aguarda a abertura de 50 novos leitos anunciados nessa sexta-feira (9/5) pelo governo do estado.

Confira os endereços das unidades abertas neste sábado: