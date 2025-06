Uma bebê com apenas 22 dias de vida foi salva por militares depois de engasgar na noite de sexta-feira (6/6) em Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha. Ela foi levada ao hospital e segue internada, mas está fora de perigo.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelo 190 pela mãe da criança. Conforme o Boletim de Ocorrência, a mulher estava em estado de desespero e afirmava que a filha recém-nascida estava engasgada, não apresentava reações e estava com dificuldades respiratórias.

Enquanto um soldado mantinha contato com a mãe com orientações técnicas de desobstrução das vias aéreas, uma equipe policial se deslocou à casa da família, onde um tenente realizou manobras de desengasgo, com o apoio de dois soldados.

Conforme os registros, os militares levaram a mãe e a criança à viatura e seguiram em alta velocidade ao hospital local, enquanto continuavam com as manobras de primeiros socorros.

Na unidade médica, a criança foi estabilizada e internada para observação e acompanhamento clínico. Segundo a equipe médica, a criança está fora de perigo.