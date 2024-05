Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, está internado no Hospital Municipal Miguel Couto em estado grave

O personal traner, Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, luta para sobreviver. Ele foi vítima de dois bandidos que o abordaram, neste domingo (5), para roubar o celular dele, na praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio.



Luis Felipe caminhava, quando foi cercado por dois criminosos em uma moto. Ele foi baleado e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Gávea.

De acordo com a equipe médica, a bala está alojada no intestino. Luis Felipe Alves precisa de doações de sangue do tipo O positivo.



O caso está sendo investigado pela delegacia do Catete.