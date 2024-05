Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (3/5) por agredir com socos e chutes um cachorro dentro do Hospital Veterinário Público (Hvep) em Taguatinga, no Distrito Federal. O animal está internado no hospital, sob cuidados de veterinários.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o homem é tutor do animal. Em determinado momento, nas dependências do hospital, ele passou a agredir o cão com chutes e socos. Outras pessoas que estavam no hospital intervieram e acionaram a polícia.

No relatório médico, a veterinária do hospital descreveu que o animal estava sem comer desde quarta-feira (1°/5), além de estar desidratado, deprimido, estado corporal magro, presença de ectoparasitas e ferida na região escrotal.

Investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA) chegaram ao local e prenderam o autor em flagrante, sob aplausos que quem estava no hospital. Ele foi indiciado por maus-tratos.