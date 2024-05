Os trechos do km 409 e 579 da BR-135 e km 370 no Contorno de Montes Claros, Região Norte de Minas, ficarão interditados para instalação de vigas. De acordo com a concessionária Eco135, as paralisações começam a partir desta terça-feira (7) e devem durar até 22 de maio.

Segundo a Eco135, a etapa de içamento das vigas das pontes e viadutos são cruciais na construção do Contorno de Montes Claros e da Duplicação da BR-135. Ao todo, 66 vigas serão instaladas durante os dias agendados, implicando em interdições totais e parciais em determinados trechos.

A recomendação é que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e dirijam com atenção redobrada. O coordenador de obras da Eco135, Rony Rodrigues, explica a interdição. "Para garantir um içamento seguro das vigas, será necessário interditar completamente a pista, dada a complexidade e o alto risco da operação. Isso é essencial para o progresso das obras e para que, em breve, esteja totalmente operacional para os usuários", destaca.

As vigas serão transportadas do pátio de fabricação e instaladas nos quilômetros 370 no Contorno de Montes Claros, 409 e 579 da BR-135 até o local da construção por meio de carretas. Cada viga pesa cerca de 78 a 90 toneladas e mede, em média, 40 metros. A Eco135 reforça a importância de os usuários da rodovia estarem atentos e respeitarem a sinalização nos locais em obras. O içamento das vigas acontecerá sempre de 7h às 17h.



Para mais informações, basta acessar os canais de comunicação da Eco135 pelo site: www.eco135.com.br, redes sociais: @_eco135, além do telefone 0800 0135 135.

Acompanhe o cronograma