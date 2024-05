Um homem, de 37 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (6/5), no bairro Vila Santa Luzia, em Contagem, na Região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa dentro de um carro Chevrolet Prisma atirou contra a vítima, que caminhava pela rua Modestino Corrêa na noite de ontem. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Quando a Polícia Militar chegou, o homem já estava sem vida. A perícia foi acionada e constatou diversas perfurações de arma de fogo no braço, ombro, nádegas e no dorso da vítima. O perito ainda indicou que a arma usada no crime foi uma 9mm.

O corpo foi removido para o IML. Objetos pessoais da vítima encontrados junto ao corpo foram entregues a familiares.

O caso será investigado. O homem não tem passagens pela polícia.