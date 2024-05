A BR-050 amanheceu fechada nesta terça-feira (7/5) devido a um incêndio em um caminhão carregado com pneus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista na altura do km 170, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está interditada para atendimento à ocorrência.

Segundo o relato do motorista, ele perdeu o controle da direção depois que um pneu estourou. Ele bateu contra a estrutura de concreto da via e tombou logo depois.

O tanque do caminhão foi danificado com o impacto, um grande volume de combustível vazou na via e fez com que o incêndio começasse. O condutor conseguiu sair do veículo sozinho e não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros está no local, controlou o fogo e aguarda maquinário pesado para retirar a carga.

Pista da BR-050 está fechada devido a incêndio em caminhão PRF/Divulgação

Segundo a concessionária Eco050, que administra a pista, o trânsito flui por desvio.