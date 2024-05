Metrô BH altera a circulação de trens no fim de semana

A linha de metrô em Belo Horizonte contará com intervalos de 15 minutos durante os horários de operação no sábado (11/5) e domingo (12/5). A mudança ocorre em razão da viabilização das obras de modernização do sistema.

As bilheterias e as estações do metrô continuam funcionando das 5h15 às 23h, todos os dias, e haverá comunicação visual e sonora nas estações para informar as mudanças e colaboradores para auxiliar os passageiros.

A previsão para concluir a revitalização no sistema da linha 1 - Laranja do metrô BH é de março de 2026; já aos serviços de via permanente, a estimativa é março de 2027.



