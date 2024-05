Polícia de Uberaba procura os suspeitos que participaram do assalto

Uma quadrilha, com homens armados em um furgão e um carro, abordou uma caminhonete e roubou R$ 245,5 mil em dinheiro, na tarde dessa segunda-feira (7/5), na Zona Rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O valor seria usado para pagar trabalhadores de um canavial. Ninguém foi preso.





Segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), o dinheiro estava dentro de uma mochila e era transportado em caminhonete pelo patrão dos trabalhadores, de 48 anos, e uma funcionária, de 25. A quantia teria como destino uma lavoura de cana-de-açúcar, onde o pagamento seria realizado.





No entanto, durante o trajeto, o furgão fechou a caminhonete das vítimas, em estrada do Distrito Industrial II. Em seguida, homens armados desceram do furgão e anunciaram o assalto.





Ainda conforme o registro policial, um carro Pálio Weekend, ocupado por homens armados com pistolas, também participou do crime.



As vítimas foram colocadas dentro do carro e abandonadas cerca de meia hora depois em um canavial, juntamente com a caminhonete.





Além do dinheiro transportado na caminhonete, o bando roubou pertences pessoais das duas vítimas.