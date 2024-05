Uma gata perdeu os movimentos das patas ao ser ferida na coluna com um tiro de chumbinho, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O animal, que passou por cirurgia nessa terça-feira (7/5), está internado no Hospital Veterinário da Uniube (HVU) desde o último domingo (5/5). A gata foi encontrada ferida, por uma mulher, dentro de um bueiro, localizado em via pública no Bairro Silvério Cartafina. Ninguém foi preso.





Segundo nota da assessoria de imprensa do HVU, depois de exame radiográfico, foi constatado um chumbinho na vértebra L5.





“A gata chegou ao hospital sem andar, passou pelo procedimento cirúrgico e tem previsão de alta ainda nesta quinta (9/5). Após esse procedimento ortopédico, será necessário realizar fisioterapia. Ela ainda está sem os movimentos”, complementou a nota.





O responsável por atingir o animal com o tiro de chumbinho não foi identificado pela polícia.





A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem cometer o crime, será punido com dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.