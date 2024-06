Com temperaturas cada vez mais baixas pela manhã, Caldas, no Sul de Minas, ficou em primeiro lugar na lista que mede as cidades mais frias do país nesta sexta-feira (07/06). Esse já é o segundo dia consecutivo que a cidade entra nessa posição na lista. Na Zona da Mata, Monte Verde também ficou entre as seis mais frias.





Até as 8 horas desta sexta-feira, Caldas registrou 5,5 °C, o marco ficou menor que ontem quando a cidade registrou 6,4°C. Já Monte Verde marcou 5,9 °C, ontem a cidade havia registrado 7,2°C. As cidades têm ficado na lista de mais frias há três dias consecutivos, variando suas posições.





Além dos municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Paraná também têm cidades na lista. As temperaturas variam de 5°C a 6,5°C.





Previsão para o fim de semana





Junho é marcado por dias de céu claro e uma diferença nas temperaturas pela manhã e à tarde. Com isso, o fim de semana promete a permanência de manhãs frias e tardes mais quentes. As temperaturas devem variar entre 6 °C e 32°C.





No Jequitinhonha, a previsão é que o céu fique nublado com chuvisco ou uma leve chuva ao longo dos próximos dias. Já ao norte de Minas, região do Mucuri, Rio doce e Zona da Mata o céu deve ficar parcialmente nublado. Nas outras regiões do estado, o céu fica claro com possibilidade de névoa seca.