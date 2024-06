As cidades mineiras de Caldas, no Sul de Minas, Monte Verde, na Zona da Mata, e Maria da Fé, também no Sul das Gerais, entram nos primeiros lugares da lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede as cidades mais frias do país. Os municípios entram na lista pelo segundo dia seguido. Veja lista completa abaixo, inclusive com outras cidades do país.





Com 6,4°C, Caldas foi a cidade mais fria do país até as 8 horas desta quinta-feira. Monte Verde e Maria da Fé ficam logo atrás com 7,2 °C e 7,8°C respectivamente.





As temperaturas ficaram um pouco maiores que ontem, quando Caldas registrou 6,3 °C, enquanto Monte Verde marcou 6,2°C e Maria da Fé, 7,3 °C.





O tempo seco e o predomínio de céu sem nuvens ao longo da noite e madrugada são condições propícias para as temperaturas mais baixas encontradas no último dia.

Frio em Minas





Para cidades dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce um fluxo de ar úmido que chega do oceano Atlântico ao Leste de Minas Gerais irá propiciar as condições para chegada de chuva leve e aumento de nuvens.



Sensação térmica geladas na capital

Os moradores da região Centro Sul de Belo Horizonte amanheceram com sensação térmica de 2 °C registrada pela estação cercadinho. A temperatura na capital nesta manhã bateu 14°C. Para os próximos dias, a previsão é que a temperatura continue amena, ao menos pelas manhãs.

Confira a Lista completa

Caldas (MG): 6,4°C

Monte Verde (MG): 7,2°C

Maria da Fé (MG): 7,8°C

Campos do Jordão (SP): 7,9°C

Colombo (PR): 8,2°C

Barra do Turvo (SP): 8,5°C