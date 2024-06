As temperaturas amenas se mantêm em Belo Horizonte, mas apenas na parte da manhã. Nesta quinta-feira (06/6), a previsão meteorológica é de céu claro a parcialmente nublado com baixa temperatura pelo começo do dia.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pela manhã foi de 14°C e a máxima para à tarde é de 28ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%.

Na Estação Cercadinho, Região Centro-Sul da capital mineira, a sensação térmica foi de 2°C, às 6h, e na Estação Pampulha, a sensação chegou a 16,9°C, às 5h.

Em Minas Gerais, o fluxo de ar úmido que chega do oceano Atlântico ao Leste do estado favorece o aumento das nuvens e chuva leve nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha nesta quinta-feira (6/6).

De acordo com o Inmet, as demais regiões têm céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As temperaturas no estado variam entre 6ºC no Sul de Minas e de 32ºC nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo.