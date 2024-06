A adolescente de 16 anos, que desapareceu no Bairro Castelo, em Belo Horizonte, vivia um relacionamento conturbado com o suspeito de envolvimento em seu desaparecimento, desde que ela tinha 13 anos. O empresário de 38 anos foi preso em flagrante na tarde desse sábado (8/6), depois de descumprir uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela.







De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem teria saído de casa ao meio-dia de quinta-feira (6/6) em um carro de transporte de passageiros. Segundo o documento, a adolescente e o homem teriam um relacionamento abusivo. Esse relacionamento já teria dado origem a outro Reds (Registro de Eventos de Defesa Social) narrando alguns atritos entre eles.

Os investigadores descobriram que também havia uma medida protetiva que impedia o empresário de se aproximar da adolescente, como parte de um processo em curso na Vara Especializada da Criança e Adolescente.









Investigação

Foram feitas diversas diligências à procura de ambos, já que o empresário também não estava sendo localizado. Os policiais foram até o apartamento dele e descobriram, por meio do circuito interno de segurança, que o homem havia saído do prédio na quinta-feira (6/6), por volta das 22h, em uma motocicleta sem placa.

O detalhe chamou a atenção dos agentes, que viram na atitude a possibilidade do homem estar fugindo ou tentando não ser localizado por radares em ruas da cidade. Os policiais descobriram também que o veículo estava registrado no nome do empresário.



Pelas investigações, os agentes já acreditavam que o suspeito sabia do paradeiro da adolescente. Na tarde desse sábado (8/6), quando ele chegou no seu apartamento, foi abordado pelos policiais. Em um primeiro momento, o empresário negou que estivesse com a jovem. Porém, acabou por confessar que ela estava em um barracão no Bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

O empresário contou ainda que tinha em seu apartamento munições calibre 9 mm. Alegou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas que, no momento, não tinha documentação necessária para comprovar a situação.

Os policiais foram até o imóvel e recolheram dois carregadores e 35 munições. O aparelho celular do empresário também foi apreendido. Ele, então, conduziu os agentes até o imóvel em que a jovem estava.





A adolescente foi ouvida no local. Disse que estava com o empresário, mas que ele tinha saído para tentar contato com a mãe dela. A jovem foi conduzida para a delegacia e a mãe foi avisada que a filha havia sido encontrada. O empresário recebeu voz de prisão.





A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a adolescente foi ouvida, com a presença de seu representante legal, e entregue à família. O empresário foi conduzido ao plantão da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), em BH, onde teve a prisão em flagrante ratificada, por descumprimento de medida protetiva, expedida pela Vara Especializada da Criança e Adolescente.





“Após os trabalhos de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional”, disse a polícia. O inquérito tramitará em sigilo em razão da jovem ser menor.