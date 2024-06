Um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão, na tarde deste domingo (9/6), no Km 454, da BR-381, em Sabará, na Grande BH, deixou a rodovia interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 13h39, a pista estava totalmente interditada por causa do acidente, envolvendo os dois veículos de carga.







Às 13h50 a pista no sentido BH foi liberada, com trânsito fluindo com “pare e siga” com tempo de 10 minutos para cada sentido.





Segundo motoristas que passavam pelo local, a batida frontal na ponte do Rio das Velhas deixou uma vítima presa no caminhão. Uma equipe da PRF está no local para atender à ocorrência.