Voltou a circular nas redes sociais o vídeo do momento em que um homem é absolvido após passar dois anos preso, injustamente, pelo crime de homicídio triplamente qualificado. O caso foi julgado no Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, em uma sessão plenária que durou 10 horas, ainda em abril de 2023.

O vídeo compartilhado pelos advogados de defesa Isabela Cardoso e Yuri Ventura mostra o homem chorando muito quando a juíza do caso anuncia a “negativa de autoria”, quando o réu acusado não é autor do fato. “O conselho decidiu absolver. O senhor pode ficar tranquilo que foi absolvido”, disse.

Com as mãos no rosto e despejando lágrimas de alívio, o homem é consolado por Yuri Ventura: “Todo mundo entendeu que você não fez nada, foram dois anos preso. Você vai tirar isso do seu coração”.

O conselho de sentença, composto por 7 jurados, absolveu o homem, mesmo com a promotoria de justiça do Ministério Público argumentando pela condenação do réu.

“Foi um julgamento emocionante, com uma acusação e uma defesa de alto nível, onde conseguimos demonstrar aos jurados que a pretensão defensiva de absolvição era a medida mais justa e correta nesse caso em específico”, escreveu Ventura.

A advogada Isabela Cardoso reforçou que o homem estava preso injustamente, e que são por “momentos como esse” que trabalha para defender quem “confiou sua liberdade”.

“Foi declarada à justiça no Tribunal do Júri e com ela veio o choro de alívio, o tremor pelo medo do que poderia ter acontecido e o grito de felicidade da família”, frisou em suas redes sociais.