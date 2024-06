Trechos das rodovias MG-010 e LMG-800, principais acessos ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, serão interditados a partir da próxima segunda-feira (10/6), informou o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Os bloqueios, que acontecem até 16 de junho, decorrem das obras de revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança em mais de 42 quilômetros de vias. O investimento é de mais de R$ 8 milhões. Veja lista de interdições abaixo.

“Em função dos trabalhos, haverá a necessidade de interdição de uma das faixas de tráfego para execução das melhorias. Diante disso, os motoristas que circulam pela via devem ficar atentos para a possibilidade de retenção no tráfego. Para quem se dirige ao aeroporto, em Confins, a orientação é sair um pouco mais cedo de casa”, disse o DER-MG em nota.

Na MG-010, os bloqueios acontecem entre os trevos da Avenida Vilarinho e de Lagoa Santa, um trecho de pouco mais de 18 quilômetros. Integram o pacote de obras a LMG-800, acesso para Lagoa Santa, com 4,24 quilômetros, e mais 20 quilômetros da MG-424, trecho entre o entroncamento da MG-010 até Pedro Leopoldo.

Além disso, as marginais entre o trevo da Avenida Vilarinho até o entroncamento da MG-424 e no segmento até o túnel da Cidade Administrativa vão receber melhorias. O governo anunciou o início das obras de revitalização no começo de maio, quando disse que os trabalhos durariam 120 dias.

Interdições

MG-010

Segunda-feira (10) | 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Segunda-feira (10) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Terça-feira (11) | 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Terça-feira (11) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Quarta-feira (12) | 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Quarta-feira (12) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Quinta-feira (13), de 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Quinta-feira (13) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Sexta-feira (14) | 8h30 às 17h, do km 12 ao km 18, no sentido aeroporto

Sexta-feira (14) | 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Sexta-feira (14) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Sábado (15) | 8h30 às 17h, do km 12 ao km 18, no sentido aeroporto

Sábado (15) | 8h30 às 17h, do km 18 ao km 30, nos sentidos aeroporto e BH

Sábado (15) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

Domingo (16) | 7h às 17h, do km 30 ao km 12, nos sentidos aeroporto e BH

LMG-800

Segunda-feira (10) a sábado (15) | 8h30 às 17h, do km 0 ao km 3, nos sentidos aeroporto e BH