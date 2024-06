Criança foi localizada desacordada, com traumatismo craniano e sinais de violência sexual em mata de Juiz de Fora

O homem, de 41 anos, suspeito de estuprar e espancar uma menina, de 9, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, teve a prisão ratificada na delegacia e deu entrada no sistema prisional no início da noite dessa sexta-feira (7/6), informou a Polícia Civil. A criança ficou com o rosto desfigurado.

Uma investigação está em curso na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) do município depois de a criança ser encontrada na tarde da última quinta-feira (6/6) desacordada em uma região de mata, no Bairro Salvaterra, com sinais de violência sexual e traumatismo craniano.

O suspeito é catador de recicláveis e poderá responder por tentativa de homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

Uma tia da menina relatou à Polícia Militar que saiu com duas sobrinhas para coletar materiais recicláveis e encontrou com um homem com um carrinho de ferro, que ofereceu a ela ajuda na coleta. Depois de venderem o material em um lixão, o suspeito afirmou que iria buscar outro carrinho para presentear a mulher e, caso ela permitisse, levaria a sobrinha dela, de 9 anos, até o local onde o carrinho estava.

A mulher, de 46 anos, autorizou. Ela também foi levada à delegacia na ocasião, onde foi ouvida e liberada.

Câmeras de monitoramento flagraram o homem transitando com a criança pela Avenida Deusdedith Salgado. Durante o rastreamento, a polícia teve acesso à câmera de segurança de um condomínio. O catador é visto nas imagens saindo correndo de uma mata com a calça na altura da canela.

Depois de denúncias de moradores, os militares localizaram o homem no Bairro Sagrado Coração, momento em que confessou ter deixado a criança no mato. Equipes de busca dos bombeiros localizaram a criança desacordada, com a roupa íntima abaixada até a altura dos joelhos, além de sinais de violência sexual.

Criança ficou com rosto desfigurado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a menina para a Santa Casa de Misericórdia. Ela deu entrada na unidade com sangramento na cabeça, dificuldade de respirar, hipotermia, lábios roxos, dedos esbranquiçados, marcas no pescoço, escoriações pelo corpo e politraumatismo craniano, o que desfigurou o rosto. Ela está internada no CTI da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O quadro dela é estável.