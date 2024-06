Os ventos fortes do início da manhã de domingo (09/06) fizeram a sensação térmica de Belo Horizonte chegar a 1,8ºC na estação Oeste/Cercadinho, segundo informações da Defesa Civil de BH. Não há previsão de chuva para Minas Gerais.

A previsão meteorológica indica que o céu segue claro a parcialmente nublado e vai haver sensação de frio à noite. A temperatura mínima foi de 13,5°C, a máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Na estação que registrou menor sensação térmica, a Oeste/Cercadinho, a temperatura mínima foi 13,6°C. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 13,5 °C com sensação térmica de 15,3ºC, às 5h.

O domingo deve ser de céu parcialmente nublado nos vales dos rios Doce, Jequitinhonha e Mucuri, segundo o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet). No restante do estado, o dia deve ser de claro a parcialmente nublado, com formação de névoa seca.