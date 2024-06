Fim de semana sem chuvas e com tempo que começa com algumas nuvens no sábado e se abre no domingo

Quase metade do estado de Minas Gerais alterna dias claros com pequenas formações de nuvens sobretudo de manhã, neste sábado (08/06), com a nebulosidade se dissipando no domingo (09/06), segundo previsão do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Belo Horizonte, o sábado tem céu claro a parcialmente nublado e sensação de frio à noite. A temperatura mínima foi de 13 °C; a máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde, segundo a Defesa Civil de BH.

Na estação meteorológica Oeste/Cercadinho, a temperatura mínima foi 14,3 °C com sensação térmica de 1,7 ºC, às 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 13 °C com sensação térmica de 14,9 ºC, às 6h.

A previsão do Inmet é de sol em grande parte do estado devido ao estacionamento de uma massa de ar seco. A porção leste do estado tem formação de nuvens devido ventos úmidos que vêm do litoral, formando inclusive nevoeiros e névoa úmida pela manhã sem previsão de chuva.

A concentração de nuvens e formação de nevoeiros pode ocorrer pela manhã hoje em partes do Sul de Minas, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Região Central, Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, vales dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Amanhã, o predomínio será de dia claro com pequenas áreas encobertas, sem previsão de chuva, no Triângulo, Noroeste, Norte de minas e áreas esparsas dos vales dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha.