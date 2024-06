Um jacaré foi flagrado nadando tranquilamente junto de alguns patos, na manhã deste domingo (9/6), na Lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. O réptil, habitante tradicional da lagoa, foi avistado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do número 5.000, no bairro Bandeirantes.

A aparição atraiu dezenas de visitantes que se exercitavam caminhando, andavam de bicicleta, ou que só transitavam no local. As pessoas tiraram fotos e gravaram vídeos do maior morador da lagoa.

Os jacarés da Pampulha, da espécie jacaré-de-papo-amarelo, são estrelas conhecidas dos belo-horizontinos. Os animais são considerados de pequeno porte, medindo entre dois a três metros de comprimento.

Não há consenso sobre como os animais foram introduzidos na lagoa artificial. Alguns moradores dizem que eles foram trazidos por um habitante da região; outros, que teriam chegado depois de uma enchente no zoológico. Especialistas apontam que a tese mais provável é que eles já habitavam a região antes de a lagoa ser construída, nas décadas de 1930 e 1940.

Há 10 anos, um texto publicado pelo Estado de Minas com o título “Jacaré da Pampulha está cada vez mais gordo e tranquilo”, viralizou na internet e elevou a fama do réptil. No caso, o animal, 'batizado' de Juscelino, foi flagrado por Ana Cláudia Parreira de Freitas, que enviou a foto para o irmão e repórter Mateus Parreiras.

Juscelino tomava banho de sol às margens da lagoa, como é de ‘praxe’ da espécie, aparentando estar com o peso elevado. O texto dizia que, mesmo vivendo na poluição da Lagoa da Pampulha, “entre lixo que boia e a camada verde espessa de algas mortas, um dos jacarés que habitam o reservatório aparece cada dia mais gordo, sinal de boa alimentação e saúde do réptil, ainda que em meio ao ambiente degradado”.