Um homem de 61 anos morreu dentro do carro dele, um Volkswagem Gol, que caiu em uma vala de drenagem de um córrego poluído por esgoto. O acidente ocorreu na tarde desse sábado (09/06), no Centro de Bambuí, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Não se sabe ainda se o homem passou mal ao volante e morreu enquanto conduzia o veículo, o que provocou o acidente, ou se ele morreu por causa da queda do carro na rede de drenagem.

"O veículo foi encontrado caído a uma altura aproximada de 3 metros dentro do canal de escoamento do Córrego das Almas com a parte frontal submersa pela água contaminada por esgoto. Bombeiros acessaram a vítima do sexo masculino, 61 anos, que já estava sem sinais de vida no interior do veículo", informou o CBMMG.

Foi necessário utilizar uma escada operacional para descer até o leito da drenagem do córrego. "O local foi preservado até a chegada do Perito Criminal da Polícia Civil, que realizou os trabalhos de praxe. Após a liberação da perícia técnica, com o apoio de um caminhão munck (aparelho hidráulico para içamento) foi feita a retirada do veículo e, posteriormente, a extração da vítima que se encontrava retida em seu interior", informou a corporação.