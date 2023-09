'EM Minas' estreia neste sábado (16/9) na TV Alterosa e no Portal Uai

440

'EM Minas' estreia neste sábado (16/9), às 19h30, na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai. O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, sempre no início da noite, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Ao longo dos episódios serão entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil. Estreia neste sábado (16/9), às 19h30, o mais novo programa de entrevista daem parceria com oe o. O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, sempre no início da noite, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Ao longo dos episódios serão entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.





TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um O programa será transmitido para todo o estado pela. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai , basta digitar @PortalUai na barra de pesquisa do site. Além disso, quem perder o programa no sábado pode vê-lo, na íntegra, na internet.









“A cobertura multiplataforma incluirá, por meio de entrevistas, os principais acontecimentos do Congresso Nacional, da presidência da República, do governo do estado de Minas, além da ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e das câmaras municipais. O Judiciário será retratado de perto com as mais importantes decisões de seus principais tribunais”, revela Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa.

No primeiro programa, o governador Romeu Zema (Novo) conversou com a equipe do "EM Minas" e fez um balanço de sua viagem pela Europa, onde passou por Itália e Áustria. O chefe do Executivo mineiro ainda fez uma análise de seu relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Zema também disse se vai ser ou não candidato à presidência da República em 2026.





“O governador Romeu Zema conversou com a gente diretamente de Viena, capital da Áustria. Ele contou mais sobre os acordos fechados na Europa e falou um pouco sobre a construção do Rodoanel Metropolitano, que vai passar por Betim, Contagem e Belo Horizonte”, contou Benny Cohen, apresentador do "EM Minas".