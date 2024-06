O prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta sexta-feira (14/6)

O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta sexta-feira (14/6). As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, e a taxa para realização dos exames é R$ 85. O valor deve ser pago por boleto, pix ou cartão de crédito, até a próxima quarta (19/6).





Confira como se inscrever:





Os interessados devem acessar a Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e concluir o cadastro pela sua conta gov.br.

Preencha os dados necessários e siga as orientações fornecidas pelo site. Após confirmar a inscrição, acompanhe sua situação pela página.







Isenção não garante a inscrição





O prazo do pedido de isenção já se encerrou, mas os alunos que conseguiram a gratuidade para realizar o exame também precisam se inscrever. O resultado da isenção no Enem 2024 pode ser conferido, também, pela Página do Participante. Já o uso do nome social e o atendimento especializado devem ser solicitados até sexta-feira (14/6), no momento da inscrição.







Confira o Calendário do Enem 2024

Inscrições: de 27/5 a 7/6/2024

Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6/2024

Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6/2024

Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6/2024

Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6/2024

Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6/2024

Resultado do recurso: 27/6/2024

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024

Divulgação do resultado: 13/1/2025

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata