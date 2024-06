Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma das escolas indicadas na categoria Superando Adversidades

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro colégios públicos brasileiros foram selecionados como os finalistas do Prêmio das Melhores Escolas do Mundo em 2024, organizado pela plataforma T4 Education.





Escolas selecionadas "transformam vidas dentro das salas de aula e muito além". O prêmio avalia colégios do mundo todo em cinco categorias: "Colaboração da Comunidade"; "Ação Ambiental"; "Inovação"; "Superando Adversidades" e "Apoiando Vidas Saudáveis".





Colégios brasileiros indicados estão espalhados pelo país. São eles: Escola Estadual Deputado Pedro Costa, em São Paulo (indicada na categoria "Colaboração da Comunidade"); EEEM Professora Maria Das Graças Escócio Cerqueira, em Itaituba, no Pará (indicada na categoria "Ação Ambiental"); Colégio Militar de Manaus, indicado na categoria "Inovação", e o Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, no RS (indicada na categoria "Superando Adversidades").





A votação se encerra em 15 dias. O público geral pode votar no site World Best School.





Conheça as escolas brasileiras indicadas



Escola de São Paulo usa xadrez e clube de atletismo para formar alunos. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, em São Paulo (indicada na categoria "Colaboração da Comunidade") é "impulsionada pela missão de desenvolver cidadãos conscientes e transformadores", e "revitalizou a sua abordagem à educação, integrando atividades esportivas e cognitivas únicas.

Esta iniciativa catalisou um envolvimento significativo da comunidade, transformando a escola num centro vibrante onde os recursos locais são aproveitados para expandir as oportunidades educacionais".





Colégio de Manaus se destaca em educação em áreas de difícil acesso. O Colégio Militar de Manaus (indicado na categoria "Inovação") recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio de Inovação Digital e distinções em feiras científicas nacionais, "sublinhando o seu compromisso com a excelência no e-learning". Além disso, tem mantido as notas mais altas entre as escolas militares brasileiras, validando sua qualidade educacional.





Instituição de Santa Maria usa rap para educar jovens detidos. O Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, no RS (indicada na categoria "Superando Adversidades"), se destaca pelo seu projeto RAP, acrônimo para "Ressocialização, Autonomia e Protagonismo", que usa do estilo musical para promover educação, direitos humanos e reduzir a reincidência criminal dos alunos.





Escola paraense transforma alunos em "guardiões da Amazônia". A EEEM Professora Maria Das Graças Escócio Cerqueira, em Itaituba, no Pará (indicada na categoria "Ação Ambiental"), ensina seus alunos, na prática, a reflorestarem e a cuidarem da mata nativa, "transformando-a de uma escola regular em um modelo educacional procurado pela região, demonstrando um forte compromisso com a sustentabilidade ecológica e educacional".