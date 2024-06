Candidatos que se inscreveram no Cadastro de Reserva para o processo de Convocação e Contratação Temporária da rede estadual de ensino já podem consultar a lista de classificação. O documento está disponível no portal do Sistema de Gestão de Pessoas (Siagepe), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

A SEE/MG recebeu um total de 70.304 inscrições, sendo que 34.367 foram para o Quadro do Magistério e 35.937 para o Administrativo entre os dias 15 e 21 de maio. Os candidatos que desejam integrar o quadro de profissionais da rede estadual de ensino, após consulta do nome na listagem, devem ficar atentos às vagas, que serão divulgadas pelas unidades de ensino.

As oportunidades surgem de acordo com a demanda das 3.425 escolas, coordenadas pelas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), em todo estado. As vagas serão divulgadas nos editais das Unidades de Ensino, com informações do local e endereço, dia e hora que o interessado deverá comparecer para participar da seleção. A documentação necessária também estará disponível no edital publicado pela escola.

Carreiras e funções

A listagem de classificação do Quadro do Magistério contempla as funções de Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB).

Já para o Quadro Administrativo é destinado os cargos de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) e Analista de Educação Básica (AEB).

Outras dúvidas sobre o processo de convocação e contratação temporárias podem ser obtidas na SRE correspondente à inscrição realizada.