O Programa Desenvolver, iniciativa da Vale, recebe inscrições até este sábado (15/6) e vai premiar estudantes e pesquisadores interessados em recursos naturais que queiram colaborar com soluções para a indústria da mineração.





O público-alvo são pessoas que estejam cursando graduação e pós graduação (mestrado, doutorado e especializações), a fim de executar, com uma base de dados real, o processo de análise da qualidade da informação, modelagem geológica e a estimativa dos teores de interesse de uma mina de minério de ferro da empresa.

A inscrição é gratuita e pode ser feita individualmente ou em grupos de até três pessoas neste site.

“O principal objetivo do Programa Desenvolver é engajar estudantes e universidades para que, por meio de um olhar externo sobre bases de informações de uma mina de minério de ferro da Vale, possam contribuir com a criação de soluções inovadoras para desafios reais da indústria”, Victor Miguel afirma, líder do projeto.

Os vencedores podem ganhar o equivalente a R$ 7 mil em prêmios, além de um curso de capacitação, passagens e hospedagem para participarem de uma visita técnica e do evento de encerramento do programa, quando farão a apresentação do trabalho desenvolvido.

O projeto deve ser desenvolvido de forma remota no período de 24 de junho a 5 de agosto.

Confira os prêmios





- 1º colocado: Prêmio de R$7.000 convertidos em itens como celulares, relógios, tablets e outros.



- 2º colocado: Prêmio de R$5.000 convertidos em itens como celulares, relógios, tablets e outros.



- 3º colocado: Prêmio de R$3.000 convertidos em itens como celulares, relógios, tablets e outros.