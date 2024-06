As oportunidades são para jovens que estão no ensino médio, graduação e formados há no máximo dois anos

A siderúrgica Usiminas está oferecendo vagas, em dez cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo, para jovens que estão cursando ou já concluíram o ensino médio, estão na graduação ou se formaram há no máximo dois anos. Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, estão remuneração, seguro de vida e gympass.

Estão disponíveis vagas para trainees, aprendizes e estagiários, cada vaga com um perfil específico, nas cidades de Ipatinga, Itatiaiuçu, Santa Luzia e Betim, em Minas; Cubatão, Guarulhos e Taubaté, em São Paulo; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Suape, em Pernambuco; e Vitória, no Espírito Santo.

O candidato ou candidata para trainee deve estar no último período da graduação ou ter no máximo dois anos de formado nos cursos das Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Tecnologias.





Para vaga de aprendiz, o interessado deve ter idade entre 18 a 22 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Para a posição, a pessoa terá aprendizagem industrial em processos siderúrgicos, em manutenção eletromecânica e em pontes rolantes.

Já para a vaga de estagiário, o interessado deve estar cursando ensino técnico de Mecânica, Metalurgia, Elétrica ou Eletromecânica ou ensino superior nas Engenharias ou Administração.

A empresa, que atua em diversos segmentos do setor siderúrgico, é uma das maiores do Brasil. Para o diretor de Gestão de Pessoas da Usiminas, Cesar Bueno, a oportunidade das vagas é um primeiro passo para um desenvolvimento na siderúrgica. "Nosso objetivo, por meio dos programas de entrada, é buscar os talentos nas universidades, cursos técnicos e nas escolas para apoiá-los na formação profissional e na consolidação da carreira, com a oportunidade de crescer em uma grande empresa como a Usiminas", justifica.

O interessado nas vagas deve se inscrever pela página da Usiminas na plataforma Gupy. Os candidatos previamente selecionados vão receber um contato da equipe de Recursos Humanos (RH) ainda durante o mês de junho, para que comecem o processo seletivo com os testes de qualificação. A expectativa é que as pessoas selecionadas comecem a jornada na empresa no início do mês de agosto.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata