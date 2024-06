Dentre as vagas disponíveis, estão de motorista truck e estagiário de planejamento

A distribuidora de combustíveis ALE está oferecendo vagas de emprego e estágio em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, estão assistência de saúde física e psicológica para os colaboradores e familiares.

Serão oferecidas duas vagas de estagiário de planejamento e uma de estagiário de educação corporativa em Belo Horizonte. Em Betim, uma vaga de motorista truck e uma vaga temporária de encarregado de operações.

De acordo com a companhia, a contratação conta com diversos tipos de benefícios. Os principais são a assistência de saúde e odontológica, assistência psicológica, convênio farmácia, auxílio creche ou acompanhante.

A distribuidora também oferece o programa "Mamãe ALE", além de um programa de apoio pessoal, que inclui orientação psicológica, nutricional, física e fisioterápica para os colaboradores e para os familiares. Ainda, é oferecido o Total Pass, que dá acesso a diversas academias e estúdios em todo o Brasil.

Além da Grande BH, a empresa também oferece vagas de estágio, emprego e para aprendizes em outras sete cidades brasileiras em São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte, incluindo a sede em Natal. Ao todo, estão disponíveis 18 novas vagas nas três modalidades.

Para se candidatar, o interessado deve se inscrever na página de recrutamento oficial da ALE Combustíveis ou através do perfil da empresa no Linkedin. Vale ressaltar que a empresa não envia links de oportunidades via e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, e nem cobra para a participação em processos seletivos.