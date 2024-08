Quatro apostas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, realizadas em lotéricas diferentes, quase faturaram o prêmio estimado em R$ 6,5 milhões da Mega-Sena 2768. O sorteio aconteceu nessa quinta (29/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números 02-12-18-28-32-33 foram sorteados. Ninguém conseguiu acertar todos os seis números, mas 36 apostas acertaram na trave e levaram o prêmio correspondente ao acerto da quina.

Três das quatro apostas de Uberlândia fizeram um jogo simples com seis números e levam para casa o valor de R$46.680,86. A outra aposta foi um bolão com seis cotas e os participantes terão que dividir a bolada. Uma aposta de Governador Valadares, outra de Pouso Alegre e uma de Belo Horizonte também acertaram cinco números.





Outras 3.474 apostas acertaram quatro números e levaram o prêmio de R$ 691,05. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (31/8) com o prêmio estimado em R$ 9,5 milhões.

Quem quiser concorrer aos R$ 9,5 milhões pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945. Outra opção para os apostadores é se dirigir a uma unidade lotérica

Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.







Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.







Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).







Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.