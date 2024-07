Ricardo Corbucci estará presente no "Nathan’s Hot Dog Eating Contest", competição anual de comer cachorro-quente

A competição “Nathan 's Hot Dog Eating Contest” recebe um brasileiro na edição deste ano. O youtuber Ricardo Corbucci, conhecido na internet como Corbucci Eats, come quantidades absurdas de comida e está na fase final da competição realizada nos Estados Unidos, que acontece em um palco montado pelo restaurante Nathan 's Famous, em Coney Island, Nova York.





O cenário da atração desta quinta-feira (4/7) é o famoso "Dia da Independência" no país e o vencedor é aquele que conseguir comer o maior número de cachorros-quentes, sem passar mal, dentro de apenas 10 minutos. É permitido beber água, além de outros líquidos, e também usar condimentos.





Ricardo reúne cerca de 4 milhões de seguidores no canal do Youtube, criado há 7 anos, onde compartilha desafios de comida, como devorar pizzas e hambúrgueres gigantes. Um milkshake de 7L lhe rendeu um dos vídeos mais populares. A competição começou a ser transmitida no Brasil hoje às 13h, pelo Disney+ e o canal ESPN.





Saiba mais: Brasileira que fez sexo com detento também participou de orgia

O festival foi criado ainda no início da década de 1970 e é esperado todos os anos pelo público, reunindo milhares de pessoas para assistir quem come mais cachorro-quente.