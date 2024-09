Quase 400 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade com risco de granizo neste sábado (28/9). Um comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e reforçado por boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, que atestou possibilidade de chuva em diversas áreas do estado. No total, são 397 cidades – veja a lista no fim da matéria.





Chuvas entre 20 até 50 milímetros com rajadas de ventos intensos entre 40km/h e 60km/h podem ser registradas na Grande BH, no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, nas regiões Oeste, Sul/Sudoeste e Central do estado, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata.

Segundo a Defesa Civil, as áreas de instabilidade são favorecidas pela atuação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste, podendo provocar pancadas de chuva em localidades isoladas do Centro-Sul e Oeste mineiro, reduzindo as temperaturas e melhorando um pouco do tempo seco.





Ainda de acordo com o órgão, as chuvas sinalizam o declínio da estação seca, mas ainda não representam a transição para a estação chuvosa, e reforçam que estas primeiras chuvas tendem a ser pontuais e há tendência de volta do tempo seco e quente em todo o estado nos primeiros dias de outubro.





Em caso de tempestade, o Inmet dá algumas recomendações: se houver rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.





Para hoje, a temperatura deve oscilar entre a mínima de 20°C e a máxima de 33°C, com umidade relativa do ar prevista de 20%.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Inmet também emitiu alertas para Minas Gerais de baixa umidade nas regiões da Grande BH, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste, Noroeste e Norte do estado, além de onda de calor nas regiões da Grande BH, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Central, Sul/Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte de Minas.

Veja os municípios afetados pelo risco de tempestade: