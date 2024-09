O calor deve continuar e a chuva deve chegar neste fim de semana em Belo Horizonte. No sábado (28/9), a temperatura máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é 33ºC, com céu claro a parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Na Região Metropolitana, a máxima prevista pode atingir os 34ºC, e também com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Caso haja precipitação expressiva, a sequência contabilizada pelo Inmet de mais de 161 dias sem chuvas, completados nessa sexta-feira (27/9), será interrompida. O instituto considera o período de estiagem em relação à estação meteorológica convencional, situada no bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, onde a última chuva igual ou superior a 1 mm foi registrada no dia 19 de abril.





No entanto, o Inmet ressalta que houve precipitação em pontos isolados da capital no último sábado (21/9). Na ocasião, a estação automática do Cercadinho registrou 2 mm.





Para este domingo, o cenário esperado é semelhante. Deve haver um leve alívio no calor, com os termômetros da capital mineira podendo atingir a máxima de 30ºC. O céu segue parcialmente nublado e há possibilidade de chuva isolada.





Minas

Neste fim de semana, há possibilidade de precipitação em regiões de Minas Gerais. Áreas de instabilidade, favorecidas pela atuação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste do país, podem provocar pancadas de chuva em pontos isolados no Centro-Sul e Oeste mineiro. As temperaturas nessas regiões podem ser amenizadas.





O Inmet informa que essas precipitações sinalizam o declínio da estação seca, mas ainda não representam a transição para a estação chuvosa. “Essas primeiras chuvas, após um longo período seco, tendem a ser pontuais. A tendência é de volta do tempo seco e quente em todo o estado nos primeiros dias de outubro”, afirma o instituto, em boletim meteorológico.





Quanto à temperatura, as condições meteorológicas são favoráveis à onda de calor nas Regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana até hoje (28/9).





Neste sábado, as temperaturas mais altas no estado devem ser registradas nas Regiões Norte e Noroeste, com 39ºC. Ambas as regiões apresentam condições meteorológicas favoráveis aos baixos índices de umidade relativa do ar a tarde, no período de 11h às 21h.





Já a menor temperatura em Minas pode ser de 9ºC, prevista para Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado.





No domingo, a temperatura máxima em Minas deve ser 39ºC. A previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas Regiões Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Metropolitana, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste.





Além disso, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas Regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Central Mineira. Nas demais, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Noroeste e Norte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





No domingo, as condições meteorológicas são favoráveis aos baixos índices de umidade relativa do ar à tarde no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste de Minas Gerais, no período de 11h às 21h.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa