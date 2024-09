As polícias Civil e Militar procuram por um homem que estaria pilotando uma motocicleta, nesse domingo (29/9), no Bairro São Mateus, em Belo Horizonte, quando um jovem, de 18 anos, que estava na garupa, foi morto com tiros na cabeça e tórax.

O crime ocorreu na Rua Parati já no final da tarde de domingo. A vítima - que usava tornozeleira, capacete cor-de-rosa, e camiseta e bermuda brancas - estaria envolvida num ataque a integrante de um grupo da Rua Atalaia, no mesmo bairro.





A vítima estava num campo de futebol, onde assistiu a um jogo e pegou carona com um amigo. Os dois estavam armados. Em dado instante, toparam com uma blitz e fugiram, mas ao chegarem à Rua Parati, foram alcançados e aconteceram os disparos.





A mãe da vítima foi até o local e contou que o filho tinha, realmente, desavenças com a turma da Rua Atalaia, mas que não sabia se ele tinha se envolvido em briga. “Ele saiu de casa para ir a um jogo, como sempre fazia aos domingos”, disse ala.





O homem que pilotava a motocicleta mora na Rua Porto Seguro. Os policiais foram até o endereço, mas não encontraram ninguém. Com a vítima foram encontradas um chave e uma bucha de maconha. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia