Um homem de 49 anos foi indiciado por tentativa de estupro de vulnerável contra uma mulher de 23 anos, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O suspeito também foi preso preventivamente. O crime ocorreu em 7 de setembro, na casa da vítima.

Ele era um conhecido da família e frequentador regular da casa. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), teria se aproveitado da condição de vulnerabilidade da mulher, que estava alcoolizada e dormindo.







Ainda de acordo com a PCMG, o investigado entrou no quarto da vítima e retirou parte da roupa da jovem. O primo dela viu o homem deitado nu e chamou o pai da mulher, que conseguiu acordá-la. A vítima expulsou o suspeito do local, até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.

A Polícia Civil ouviu o relato de diversas testemunhas, além dos elementos periciais e representou pela conversão da prisão em preventiva. O pedido foi acatado pela Justiça. O suspeito foi indiciado por tentativa de estupro de vulnerável, e o inquérito, encaminhado ao Poder Judiciário.