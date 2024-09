Prisão de suspeito aconteceu na última quinta-feira (26/9), em Jacareí, município de São Paulo, a 121,6 km de distância de onde o incêndio foi provocado em Extrema, no Sul de Minas

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de iniciar uma queimada no município de Extrema, no Sul de Minas Gerais. A detenção aconteceu na última quinta-feira (26/9), em Jacareí, município de São Paulo, a 121,6 km de distância de onde o incêndio foi provocado. As chamas consumiram 15 metros quadrados.









De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado pelas câmeras do setor de monitoramento da Prefeitura de Extrema, em 14 de setembro. A área afetada fica próxima ao Parque de Eventos da cidade, onde aconteceu um festival gastronômico.





O fogo queimou uma área de pastagem, danificou a flora, destruiu um estábulo e colocou em risco a residência da propriedade. Ainda conforme a corporação, a queimada ainda causou prejuízos ao proprietário do terreno.





Após investigações realizadas pela equipe da Delegacia de Extrema, o suspeito foi identificado e localizado. Os agentes apuraram que o suspeito estava retornando para o estado do Rio de Janeiro e, com base nessas informações, comunicaram os policiais militares de São Paulo, que efetuaram a prisão preventiva.





O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional no estado de São Paulo, e o inquérito segue em andamento para sua conclusão.





Outras detenções





A ofensiva das autoridades contra incêndios criminosos em Minas Gerais já resultou, até o dia 20 de setembro, na condução de 216 pessoas por crimes relacionados a incêndios. Desses, 76 foram por crimes ligados a queimadas florestais, segundo dados apresentados pelo Governo de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre janeiro e setembro de 2024, a Polícia Civil indiciou 91 pessoas por crimes relacionados a incêndios em Minas Gerais, um aumento de 13,75% em relação ao mesmo período de 2023. Ainda assim, o número é muito inferior ao de ocorrências registradas. A dificuldade em identificar os responsáveis é uma das principais barreiras no combate a esses crimes.

A prática de atear fogo em áreas de vegetação é considerada crime ambiental, conforme estabelecido pelo artigo 41 da Lei nº 9.605/98, que prevê punições para atividades que prejudiquem o meio ambiente.